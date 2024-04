Nieuw beleid moet geluidsoverlastklachten in Utrecht terugdringen: 'Te veel macht bij klagers'

Ook in Amsterdam onderzoeken ze deze optie en daar hebben ze de Canadese stad Toronto als voorbeeld genomen. In de Uitvoeringsagenda nachtcultuur beschrijft de gemeente het beleid daar als volgt:

"Met het zogeheten ‘Agent of Change’-proces beschermt de stad bestaande muzieklocaties tegen conflicten die kunnen ontstaan met bewoners van nieuwbouwwoningen in de buurt. Planologen worden in een vroeg stadium gewezen op de aanwezigheid van muziekpodia in de buurt. Ontwikkelaars worden verplicht om clausules over uitgaansactiviteiten op te nemen in verkoop- en verhuuraanbiedingen. Hierdoor weten nieuwkomers wat er in de buurt is en kunnen ze ervoor kiezen om van vestiging af te zien als ze op zoek zijn naar rust."