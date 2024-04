Meerdere gedupeerden na faillissement Beachclub Klein Scheveningen: 'Krijg geen contact meer met eigenaar'

"We hadden een prachtige trouwlocatie, toen moesten we opeens een nieuwe plek zoeken. Dat kost veel stress, pijn, moeite en geld," vertelt ze. Uiteindelijk heeft ze een nieuwe plek gevonden en kan haar bruiloft doorgaan. Ze twijfelt nog of ze juridische stappen gaat ondernemen, ze is bang dat dat uiteindelijk meer geld en moeite kost dan de uiteindelijke som die ze al kwijt is.