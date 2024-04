Na het warme weekend is het aspergeseizoen van Wim begonnen: 'Mensen geloven eindelijk dat asperges ook uit Werkhoven kunnen komen'

De asperges uit Brabant en Limburg liggen al wel eerder in de schappen. Doordat ze daar op volledige zandgrond groeien, kan er ook eerder geoogst worden. In Werkhoven, waar maar een klein gedeelte van het land bestaat uit zand, was de grond te drassig om te bewerken of met machine's het zeil over de asperges aan te brengen.