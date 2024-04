U-polis afgeschaft: duizenden Utrechters moeten op zoek naar nieuwe zorgverzekering

Raaijmakers: "Ik vraag me af of collega's in de gemeenteraad doordacht hebben wat ze hier afgeschaft hebben. Het is best een radicaal besluit." Daar maakt de VVD zich geen zorgen over. "Het geld dat bespaard wordt, kan nu ingezet worden om de allerzwaksten in de samenleving op maat te ondersteunen als ze hoge zorgkosten hebben."