Schrik zit er goed in bij flatbewoners na explosievenvondst: 'De wijk is veranderd, en niet in positieve zin'

De burgemeester begrijpt de zorgen goed. "Het is vanzelfsprekend dat je schrikt als je hoort dat er een paar balkons verderop een explosief projectiel is gevonden. Ik schrik hier zelf ook van." Hij ziet dan ook met lede ogen aan hoe woningen steeds vaker doelwit zijn van dit soort acties. "We zien dit in heel Nederland, helaas. Dat is een waanzinnige ontwikkeling. Je brengt allerlei mensen in gevaar die niks met een conflict, dat er blijkbaar is, te maken hebben. We moeten dit fenomeen echt een halt toeroepen."