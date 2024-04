Deze mensen zetten zich in voor een hogere vaccinatiegraad in kwetsbare wijken

Bij het Leger des Heils in Kanaleneiland is net het koffie-uurtje afgelopen en wordt duidelijk waarom de campagne nodig is. Mensen zijn sceptisch tegenover vaccinaties. Een vrouw zegt: "Ik heb vier kinderen. Drie zijn ingeënt en hadden altijd wat. En de vierde niet, en die had nooit ergens last van." De vrouw, die niet met haar naam genoemd wil worden, denkt dat het middel erger is dan de kwaal. Bang voor een uitbraak is ze niet. "Als we stoppen met vaccineren, wordt het allemaal veel beter."