Amersfoortse voetbalclubs schieten VV Hoogland te hulp na brand: 'Dit gaat ons aan het hart'

Over de exacte schade kon VV Hoogland-voorzitter Nico Terschegget afgelopen weekend nog niet zoveel zeggen. "Dat het fors is, is wel zeker. Ik durf er geen bedrag aan te hangen, dat is aan de verzekering. Maar we hebben het niet over 100.000 euro, daar gaat het echt overheen. De gehele buitengevel ligt eruit, binnen is er veel schade door rook en water."