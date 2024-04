Politiek wil opheldering over Utrechtse kinderopvangcentra zonder vergunning

Bijna twee weken geleden sloot de gemeente een voorschoolse opvang in Overvecht en een buitenschoolse opvang in Leidsche Rijn. De kinderopvangcentra stonden niet ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang, terwijl zo'n vergunning wel verplicht is. Zonder registratie is het niet te beoordelen of de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen en of er sprake is van verantwoorde kinderopvang. Bovendien vindt er dan geen screening plaats van de medewerkers die de kinderen opvangen.