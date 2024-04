Handhaving in Utrecht onder druk: steeds meer meldingen, maar een tekort aan personeel

Extra controles op het verkeerd plaatsen van afval leidden tot 1799 boetes, 33 procent meer dan het jaar ervoor. Ook is er met name in de binnenstad gecontroleerd om bedrijfsafval. Handhavers hebben bij de controles 94 waarschuwingen gegeven en er is 17 keer een last onder dwangsom opgelegd. Eind 2023 zijn zij ook begonnen met handhaven op bedrijfsafval in winkelstraten buiten de binnenstad.