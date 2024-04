Raadsleden in Stadhuisplein: 'Gemeente Utrecht moet weer eigenaar worden van stadswarmte'

Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) is een groot voorstander van het aardasvrij maken van de stad. "We zitten in een klimaatcrisis en ook de winning van aardgas gaat gepaard met heel veel milieuproblematiek en natuurvernietiging." Minder blij is het met het project in Overvecht, omdat het project veel te langzaam gaat. Ook het CDA is kritisch, met name omdat er volledig werd ingezet op stadswarmte en dat initiatieven van bewoners werden genegeerd. "We hebben twijfels gehad bij stadsverwarming", zei Jantine Zwinkels. "Je hebt heel veel tariefsverhogingen gezien bij stadsverwarming. En ook kan je twijfelen over de duurzaamheid van stadswarmte."