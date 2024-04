Massa-executie voor het eerst op échte plek herdacht: 'Belangrijk onderdeel van het verhaal'

"Het is voor de herdenking en de symboliek van belang dat we ook die plek bezoeken", zegt directeur van Stichting Sovjet Ereveld Remco Reiding. Vanochtend vroeg is de golfbaan niet het decor van mensen die graag een balletje slaan, maar van de herdenking. Een groot deel van de 120 mensen volgt de directeur van de stichting over de zandpaden naar de plek bij Hole 9. Daar is, in de kuil, een steen geplaatst. In een grote cirkel kijken de aanwezigen naar het aansteken van een herdenkingskaars.