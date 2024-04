99 schapen gedood sinds terugkeer wolf in Utrecht, afrastering onder de maat

In totaal zijn in de provincie Utrecht 31 aanvallen op boerderijdieren gemeld sinds 2015. In veruit de meeste gevallen was een wolf de dader of vermoedelijk de dader. Bij drie aanvallen, met zes dode schapen en één gewonde, kon worden vastgesteld dat een hond had gebeten. Volgens experts zijn aanvallen van honden veel minder vaak dodelijk. In geen van de gevallen voldeed de afrastering aan de adviesnorm. Bij de aanvallen van dit jaar is dat niet nog niet bekend.