Toch een beetje hoop voor gedupeerde stellen na faillissement Beachclub Klein Scheveningen

Veel van de gedupeerde stellen komen uit de omgeving, uit Nieuwegein, Lopik of IJsselstein. Daar hoorden ze al langer dat er wat aan de hand was met de beachclub en sommigen zijn ook actief naar de eigenaar op zoek geweest, door zelf even langs te rijden. "We zijn er naartoe gegaan, nadat we een week of twee, drie contact hebben gezocht, zonder antwoord natuurlijk. Maar er was niks. Alles dicht, alles donker. Maar we hoorden al wel de nodige verhalen."