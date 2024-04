Meer dan vasten: zo beleefden deze Utrechters hun ramadan

Ook Esma probeerde de afgelopen maand nieuwe gewoontes in te slijten. "Je denkt na over hoe je in het leven staat." Dat kan ook iets simpels zijn, legt ze uit. "Ik breng veel tijd door op sociale media dus ik had me voorgenomen dat minder te doen. Ik heb timers gezet en me daaraan gehouden. Na een halfuur op TikTok of Instagram gaat de app nu dicht. Nu is mijn doel dat ook vol te houden na de ramadan."