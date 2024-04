In Maarssen hopen ze dat er snel een vaccin komt tegen blauwtong: 'Dit nooit meer'

Shanna en Kim zien dat de indeling van hun boerderij dit jaar helemaal anders is. Er wordt gewezen naar lege stalplaatsen die normaal gevuld zouden zijn met lammetjes. Een van de stallen wordt nu gebruikt als garage voor een van de auto's van het gezin. Nu is het zo dat er wel nog een aantal schapen op het punt staat te bevallen, maar een deel van die drachtigen is aangekocht om de klap van vorig jaar op te vangen. Kim: "Dat kunnen we wel blijven doen, maar het is een risico. Daar komt bij dat we de opbrengst missen van het aantal schapen dat we nu minder weg kunnen doen".