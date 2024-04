Poolse verdachte van moord op Utrechtse Juan voorlopig vast, rechtbank ziet veel aanwijzingen voor schuld

Hij is gisteren ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar onderzoeken deskundigen de komende zeven weken in hoeverre de psychische gesteldheid van de Pool heeft meegespeeld bij de feiten waarvan hij wordt verdacht. Volgens het OM heeft W. de 58-jarige Juan een half jaar geleden met grof geweld om het leven gebracht in diens huis aan de Teugelhof, in de binnenstad van Utrecht.