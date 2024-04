Burgemeester Baarn vraagt opnieuw om vuurwapen en uitschuifbare wapenstok voor boa's in het bos

Röell vindt dat gemeentelijke handhavers in de bossen bij Baarn zo vaak met agressie en geweld te maken krijgen, dat ze een vuurwapen en een uitschuifbare wapenstok zouden moeten dragen om hun werk veilig te kunnen doen. De minister, die zich liet adviseren door de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie, vindt van niet. De burgemeester is blij met het vonnis dat de rechtbank gisteren heeft uitgesproken. "We vinden dat de minister geen goed antwoord had op onze bezwaren tegen de weigering", zegt hij. "Ons doel was een principe-uitspraak over hoe de rijksoverheid hiermee omgaat."