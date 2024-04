Utrechtse Kanaalstraat klaar voor Eid-al-fitr: 'Het is de drukste dag van het jaar'

Ook voor Ahmad zit de ramadan er bijna op. Hij moet de drukke dagen in de bakkerij nog even doorkomen, maar dat doet hij met een glimlach. En hoe is dat, om tijdens het vasten de hele dag met eten bezig te zijn in de bakkerij? Af en toe wel pittig geeft hij toe. Hij kijkt dan ook uit naar morgen. Nog één dag hard werken, maar daarna bijkomen. Het hele team van de bakkerij gaat wat leuks doen. Even vrij, na alle drukte.