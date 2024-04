Beruchte brug verdeelt dorp: 'Net een skischans'

Dat merkt ook de dorpsraad. Voorzitter Myrthe de Zwart: "Bewoners worden steeds feller, sommigen durven niet eens meer openlijk hun mening te geven." De dorpsraad maakt zich zorgen over het waterbedeffect: nu de Bergseweg dicht is, wordt het op andere plekken in het dorp drukker. De Zwart pleit voor een groter, integraal plan komt voor het hele verkeer in Vreeland. "Je kan niet zomaar, zonder plan, omdat het lekker makkelijk is, een doorgaande weg afsluiten."