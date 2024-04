Betaalbaarheidsgrens Utrechtse nieuwbouwhuizen omlaag naar 390.000 euro

De overheid gebruikt al langer deze grens van 390.000 euro. Wethouder Dennis de Vries (Wonen) is blij met de verlaging van de betaalbaarheidsgrens: “€435.000 was – en is – voor heel veel mensen met een middeninkomen helemaal niet bereikbaar. Ik werkte hiervoor in het onderwijs, en weet uit eigen ervaring dat wonen ín de stad dan eigenlijk onbetaalbaar is. Met het verlagen van de grens geven we de middeninkomens meer kans op de Utrechtse woningmarkt.”