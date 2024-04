112-nieuws: Man die burgemeester Houten bedreigde weer vrij | Anonieme tip leidt naar drugslab Schalkwijk

Volgens het OM heeft W. de 58-jarige Juan een half jaar geleden met grof geweld om het leven gebracht in diens huis aan de Teugelhof, in de binnenstad van Utrecht. Daarna is hij ervandoor gegaan met de telefoon, sleutels, rolkoffer en pinpas van Juan. Hij werd pas weken later in Frankrijk aangehouden. Hij had daar op verschillende plaatsen geld opgenomen met de pinpas van het slachtoffer, onder meer in Parijs, Le Bourget en Nice.