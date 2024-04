Aantal verkeersdoden in provincie Utrecht afgenomen, ouderen iets vaker slachtoffer

Wat opvalt in de cijfers van de periode 2021-2023 is dat het aantal slachtoffers onder ouderen hoger is dan in de andere leeftijdscategorieën. In 2023 zijn er in Utrecht 8 mensen omgekomen tussen de 60 en 70 jaar, het jaar daarvoor waren dat er 7. Bij slachtoffers tussen de 70 en 80 jaar waren dat er vorig jaar 3 en in 2022 9. Wel is dat bij mensen boven de 80 jaar vorig jaar wat afgenomen: 7 slachtoffers ten opzichte van 9 vorig jaar. Het is hierbij niet duidelijk of het om fietsers gaat of inzittenden van auto's.