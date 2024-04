Ouderbijdrages Utrecht gaan in pot, geld verdeeld tussen scholen

"Het mooie van dit collectieve fonds is dat ouders die dat willen en kunnen, ook een extra bijdrage kunnen leveren", zegt wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs). "Door het geld straks vanuit één fonds te beheren, zorgen we voor een meer gelijke verdeling, waardoor alle kinderen in Utrecht kunnen deelnemen aan activiteiten op school." Het liefst ziet de stadsbestuurder dat het Rijk de vrijwillige ouderbijdrage volledig afschaft. "Of meer financiering naar scholen stuurt, zodat de ouderbijdrage verminderd kan worden."