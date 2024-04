PFAS in sloot Utrechtse wijk Veemarkt

De afkorting PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Het is een verzamelnaam voor chemicaliën die door de mens zijn gemaakt. De stoffen zijn hittebestendig en vuil- en waterafstotend. Ze zitten bijvoorbeeld in anti-aanbaklagen regenjassen, maar ook in blusschuim. PFAS komen in het milieu terecht en uiteindelijk in ons lichaam. Eenmaal in je bloed gaan ze bijna niet meer weg. Het kan onder meer leiden tot kanker, miskramen en geboorteafwijkingen, maar ook tot hormonale problemen, traanbuisproblemen en hartaandoeningen.