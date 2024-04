Bewoners Lage Weide hebben natte voeten, projectontwikkelaar biedt oplossing

De Kantonnaleweg is een bijzonder wijkje met ruim twintig woningen. Loop je door het straatje, dan waan je je in een normale woonwijk met veel groen. Maar zodra je aan het eind van de weg bent, verandert dat beeld volledig. De woningen zijn aan alle kanten ingeklemd door industrieterrein de Lage Weide. De woningen zijn gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was toen een landelijk gebied, met agrarische bedrijvigheid. De industrie kwam er pas na de Tweede Wereldoorlog. De woningen stonden er dus al ver voordat het een industrieterrein werd.