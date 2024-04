Zoektocht naar halalvlees: Voedselbank Leerdam vraagt hulp aan inwoners

Wat de zaak moeilijker maakt is dat de voedselbank niet zomaar van iedereen vlees kan aannemen. Zelf halalgehakt kopen en dat langsbrengen is dus geen optie, dat voldoet niet aan de Warenwet. "We moeten er zeker van zijn dat het hele proces goed is verlopen, dat het vlees goed gekoeld is, enzovoort. Dat gaat niet bij particuliere giften."