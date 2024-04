Utrechtse basisscholen gaan ouderbijdrage met elkaar delen in Solidariteitsfonds

Maar naast tevreden reacties roept de bekendmaking dat het fonds al in het schooljaar 2025/2026 van start gaat ook een boel vragen op. Want het doel is om ouderbijdragen 'eerlijker te verdelen' maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wordt het ingezamelde geld gelijk verdeeld over de deelnemende scholen, of is er een verdeelsleutel? En wat als de ene school met de kinderen naar De Efteling wil en de ander genoegen neemt met een uitje naar de kinderboerderij?