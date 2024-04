Helpende hand voor gedupeerde bruidsparen na faillissement Beach Club

Trouwlocatie-eigenaar Mike Versteeg geeft toe dat de zomer al redelijk volgeboekt is. "Maar we kunnen snel schakelen en dit is zo erg, we moeten er wat mee." Versteeg runt samen met zijn moeder een trouw- en evenementenlocatie aan de Wilgenplas in Maarssen en kent de stress die gepaard gaat met het organiseren van een bruiloft.