Duitse oorlogstekeningen fort Everdingen gered: ‘Deze spotprenten zijn nog altijd actueel’

De vrijwilligers van Fort Everdingen zijn in hun nopjes. De tekeningen in het fort gaan hen aan het hart. Toen RTV Utrecht afgelopen zomer een verhaal maakte over hun oproep de tekeningen te behouden, kregen ze ook wat verbaasde reacties. Kunst van Duitse soldaten behouden? "Ja, dat klinkt wellicht raar", weet vrijwilliger Gerard Walraven. "Alleen willen we juist aan de hand van deze tekeningen het verleden laten zien. Want hoe je het ook wendt of keert, het is een deel van onze geschiedenis."