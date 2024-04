112-nieuws: Drugspand Schalkwijk gesloten | Botsing met drie auto's op Stadsbaan Leidsche Rijn

Het pand aan de Provincialeweg in Schalkwijk waar gisteren een drugslaboratorium in aanbouw is ontdekt, is op last van de burgemeester per direct gesloten. Omdat daar eerder criminele activiteiten plaatsvonden, is de sluiting opgelegd voor de periode van een jaar. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het drugslab kwam aan het licht tijdens een bestuurlijke controle van de gemeente Houten met ondersteuning van de politie. Aanleiding voor de controle was een anonieme melding bij de gemeente. In het pand werden diverse materialen en apparatuur voor de productie van drugs aangetroffen.