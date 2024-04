Slecht nieuws voor mensen met hooikoorts: eerste graspollen al in de lucht

Maar doordat april zo zacht is begonnen, komt het gras nu ook tot ontwikkeling. Daardoor zal de kans op hooikoortsklachten door bloeiend gras geleidelijk toe gaan nemen. Zo zijn de eerste bloeiende grassen, zoals de grote vossenstaart, al gesignaleerd. De piek van het graspollenseizoen ligt normaal gesproken in de tweede helft van mei en in juni, maar zal nu mogelijk al vroeg in mei beginnen.