Een woningoverval, witwassen en pinpasfraude bij bejaarde mensen; 21 -jarige man hoort zes jaar celstraf eisen

Daar was hij samen met een vriend, die vanochtend ook aansloot in de rechtbank. De twee meiden (15 en 16 jaar) waren van huis weggelopen en werden gezocht door hun familie. Ze belandden met T. en zijn vriend C. Chakroun in een kamer van het Van der Valk hotel bij Breukelen. De politie weet het spoor te vinden en loopt T. en vriend C. in het hotel tegen het lijf. De meiden zijn nog op de kamer, zeggen ze. De politie vindt hen even later bij de lift met hun koffers.