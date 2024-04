Opsteker voor Ouwehands Dierenpark: neushoornvogels mogen nog even blijven

Om te voorkomen dat de vogels in beslag werden genomen, spande de dierentuin een rechtszaak aan tegen het ministerie van Landsbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De rechter oordeelde in maart dat het ministerie gelijk had. De vogels mochten in beslag worden genomen. Daarbij zou volgens een woordvoerder van het ministerie goed worden gelet op de gezondheid van de vogels, van wie er één staar heeft. "Uiteraard is bij het in bewaring nemen van de dieren het dierenwelzijn geborgd. Dit is van te voren onderzocht en ook een voorwaarde voor het in bewaring nemen en in een andere opvang onderbrengen."