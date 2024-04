Zoëy over het klimaatslimme bos: 'We moeten de bossen weer sterker maken'

Silke Jacobs is onderzoeker bij de universiteit in Wageningen en houdt zich bezig met het 'klimaatslimmer' maken van onze bossen. Bossen die allemaal aangelegd zijn. "Oerbossen kennen we in Nederland niet meer", maakt Silke nog even extra duidelijk. "Vroeger werden de bossen aangelegd voor houtbouw, tegenwoordig hebben we steeds meer de focus op biodiversiteit, ecologie en op wat klimaatverandering voor de bossen betekent".