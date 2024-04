PvdA: 'Elektrische vrachtwagens zijn veel te duur, doe maar diesel'

Wethouder Schilderman gaf aan dat er wel een experiment geweest is. “We hebben geëxperimenteerd met een veegwagen op waterstof, maar dat werkte niet goed”, zei ze. Dat het in Utrecht niet wil lukken met de volledige overstap op emissieloos wijt de wethouder vooral aan de markt voor zware voertuigen. “De ontwikkelingen in de markt gaan niet zo snel als we met zijn allen zouden willen.” Ze benadrukt dat de gemeente dezelfde ambities hanteert als voor ondernemers. “En we maken voor onszelf ook geen aparte uitzonderingen.”