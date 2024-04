Rechter blokkeert voorlopig komst drive-thru-coffeeshop

Naast de P+R Westraven is een huisje verschenen. Het moet de eerste drive-thru-coffeeshop van Utrecht worden. De ondernemer had allang open willen zijn, maar de vergunningen waren nog niet rond. En daarnaast maakt Qbuzz zich zorgen. Het bedrijf heeft een bussenstalling met een toegang tegenover de coffeeshop. Het bedrijf denkt dat het daar te druk wordt. De afgelopen jaren is er al veel meer verkeer bijgekomen, zo kan je over deze weg naar de Ikea rijden, en hebben de internationale reisbussen er hun Utrechtse halte.