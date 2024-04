Vermeende belager rabbijn Overvecht niet vervolgd: bewijs ontbreekt

Het incident vond plaats op 29 maart in winkelcentrum Overvecht. De twee kregen het met elkaar aan de stok op een parkeerplaats buiten en later in een winkel van Action. Volgens de rabbijn werd hij aangesproken door de man die hem vroeg wat hij daar kwam doen, "aangekleed als Jood". In de winkel zou er zijn geduwd en zou de rabbijn klappen hebben gekregen. Het slachtoffer deed vervolgens aangifte tegen de man, de 40-jarige man meldde zich daarop bij de politie.