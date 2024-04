Grote ergernis om hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen: 'In vijf weken meer dan 200 euro betaald'

David van Bruggen uit Bilthoven weet als geen ander dat parkeren bij een ziekenhuis een dure aangelegenheid kan zijn. "Mijn oma heeft vijf weken in het Diakonessenhuis in Utrecht gelegen en is daar vorige week helaas overleden. Als familie gingen we regelmatig bij haar op bezoek, soms verdeeld over meerdere auto's. In die periode hebben we meer dan 200 euro aan parkeerkosten gemaakt. Alleen al als ik een uurtje bij mijn oma op bezoek was terwijl ze lag te slapen, was ik al 4 euro kwijt. Dat vind ik te gek voor woorden: je wordt bestraft op het ziek zijn."