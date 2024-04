Man achter The Wall hoort eis van 4 jaar cel voor faillisementsfraude

Lips zelf is zich van kwaad bewust, liet hij eerder weten in een interview met Brandpunt. Hij vindt dat hij als 'kop van Jut' wordt gebruikt door SNS en ABN Amro. "Ze hebben me zelf het geld geleend. Daar hebben allemaal wijze mensen over nagedacht." En: "Ik kom nooit meer terug naar Nederland. Ik schaam me dat ik Nederlander ben."