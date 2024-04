Pakketbezorger krijgt maximale taakstraf voor dodelijk ongeluk

De vrouw reed op een fiets mét licht, de bestuurder had haar volgens de rechter kunnen én moeten zien. De neef van de verdachte reed op dat moment achter hem en heeft verklaard dat hij de vrouw wel had gezien. "Als hij zich aan de maximumsnelheid had gehouden, was de aanrijding voorkomen en was de vrouw die avond niet overleden", aldus de rechtbank.