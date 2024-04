Veengrond Willeskop conserveerde bomen uit oerbos van 40 eeuwen oud

Onderzoekers willen erachter komen wanneer de bomen precies groeiden. "Als we dat weten leren we hoe klimaat en vochtigheid met elkaar samenhangen in het verleden. Over de periode voor Christus weten we niet heel veel. Je had in die tijd natte en koude periodes." En dan is het interessant om te weten wat het effect was op de vegetaties. Bijvoorbeeld: waarom begon het veen te groeien? "Hoe meer we weten van water en bomen, hoe beter we daar gebruik van kunnen maken in nieuwe projecten."