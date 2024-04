Bij dit Utrechtse ziekenhuis betaal je de hoofdprijs voor parkeren: 'Boete op ziek zijn'

Parkeren bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort kost omgerekend 2,27 euro per uur, met een maximum van 9 euro. Een weekkaart kost 18 euro. Bij UMC Utrecht ligt het uurtarief op 1,80 euro. Bij het St. Antonius in Utrecht, Nieuwegein en Woerden betaal je omgerekend 2,65 euro per uur. Het Diakonessenhuis in Zeist is juist opvallend goedkoop: daar betaal je tussen 05.00 en 19.00 uur 0,80 euro per uur.