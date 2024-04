Directeur Algemene Onderwijsbond stopt bijna jaar na opzeggen van vertrouwen

Utrecht - Christa Compas, de directeur van de Algemene Onderwijsbond, legt haar werkzaamheden uiterlijk 1 september neer. Vanaf morgen stopt ze al met een deel van haar taken. Mocht er eerder een vervanger worden gevonden, dan legt ze al voor 1 september haar taken neer. De Utrechtse organisatie zegde vorig jaar mei het vertrouwen in Compas op. Volgens vakbond FNV had dat te maken met de manier waarop er omgegaan werd met een ophanden zijnde reorganisatie.