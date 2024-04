Amersfoortse raad praat over nut en noodzaak van bomen snoeien maar hoe doen de professionals het?

De vraag die er aan ten grondslag ligt is: wat is het gevolg als de gemeente takken in parken en bossen niet of nauwelijks meer afzaagt? Of het daardoor automatisch veel onveiliger wordt, is niet duidelijk. Wat er precies met de aansprakelijkheid gebeurt als de gemeente het aantal controles terugschroeft, is niet duidelijk. De gemeente moet in ieder geval blijven controleren, in verband met hun zorgplicht.