Utrechtse raad neemt (bijna) historische stap richting windmolens Rijnenburg

D66 draaide in het verleden meermaals in hun standpunt over Rijnenburg. In de vorige coalitieperiode waren ze tegen woningbouw en voor een energielandschap. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 maakte de partij van woningbouw in de polder een zogenoemd breekpunt. Maar na de verkiezingen draaiden ze tijdens de onderhandelingen toch weer gedeeltelijk terug. Het compromis is dat er op termijn in de polder gebouwd gaat worden, maar dat er op korte termijn windmolens zouden moeten komen.