Utrechtse politiek chagrijnig over mislukt project Overvecht aardgasvrij

Het doel was om huizen en flats te gaan verwarmen met stadswarmte. Dat is een warmtenet dat al in een groot deel van de stad ligt. In de Eneco-centrale op de Lage Weide wordt water opgewarmd en dat wordt door de stad gepompt. Huizen kunnen er mee worden verwarmd en het bad kan gevuld. Het koken gebeurt dan in het vervolg op inductie.