Rona wandelt honderden kilometers om oorlog in Gaza onder de aandacht te brengen

Tijdens haar tocht gaat Rona met andere wandelaars in gesprek over Palestina. Ook haalt ze geld op voor Stichting Kifaia, een hulporganisatie die al zo'n 25 jaar medische hulp biedt in Gaza. Daarnaast houdt ze een blog bij waarin ze de huidige situatie in Gaza bespreekt en in gesprek gaat met Palestijnen om hen aan het woord te laten over hun land.