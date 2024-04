Studenten melden discriminatie HU: 'Een intimiderende en vijandige leeromgeving'

De politieke partijen in de Utrechtse raad laten weten dat het "kracht en moed" toont dat de studenten deze brief hebben opgesteld. "Een hogeschool moet een veilige plek zijn om te studeren. Een plek waar iedereen recht heeft op dezelfde kansen. De tijd van wegkijken is voorbij", stellen de fracties in de brief met vragen aan het college. Zij noemen het "schrijnend" dat er meer kwesties van sociale onveiligheid naar boven komen. "Het roept de vraag op: doen we genoeg?"