In Houten staan de voor- en tegenstanders van een azc lijnrecht tegenover elkaar: 'Laat ze maar komen'

"Joh, we hebben plek zat," zegt Rob de Klein terwijl hij in de zon op Het Plein in Houten staat. Op zijn paarse pet staat een hartje en naarmate hij langer over de komst van vluchtelingen praat, beweegt hij meer en meer met zijn armen. "Wat maakt het nou uit dat het naast een school zit. Ik hoor niemand in Houten hierover klagen, de tegenstanders zijn maar een klein groepje. Laat ze maar komen."