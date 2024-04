Moet Utrechts onderwijscentrum zich houden aan de regels voor kinderopvang? Inspectie vindt van wel

Ook de rechter stelt vragen over de werkwijze. Hij vraagt zich ook hardop af of er een ander middel mogelijk was in plaats van de last onder dwangsom. De advocate van het onderwijscentrum denkt dat de last onder dwangsom niet nodig was omdat de eigenaresse direct aangaf te stoppen met de activiteiten tot er akkoord was van de gemeente of de rechter. "We realiseren ons dat het zeer ingrijpend is. Maar op het moment dat we dit aantreffen dan moeten we direct handelen. We kunnen niet anders", reageert de inspectie.